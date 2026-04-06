В Аргентині розкрили російську кампанію дискредитації Мілея

У 2024 році росія проводила дискредитаційну кампанію проти президента Аргентини Хав’єра Мілея. Причиною стали близькі стосунки з українським лідером Володимиром Зеленським, прихильність до якого аргентинський політик показував на початку своєї каденції.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні на основі витоку даних, яке цитує El Pais.

Розвідувальний звіт першим оприлюднило південноафриканське медіа Continent, а потім передало його групі розслідувальних видань: openDemocracy (Велика Британія), Dossier Center та iStories (росія), All Eyes on Wagner і Forbidden Stories (Франція), Filtraleaks (Аргентина), а також двом незалежним російськомовним журналістам.

Загалом це 76 документів обсягом 1431 сторінка, які детально описують діяльність російської шпигунської групи під назвою «Компанія» в Африці та Латинській Америці. «Компанію» називають фактично відродженням приватної військової компанії «Вагнер».

Згідно з цими файлами, у період із червня по жовтень 2024 року в аргентинських медіа опублікували понад 250 новинних та аналітичних матеріалів, а також колонок у більш ніж 20 цифрових медіа. За все це заплатили щонайменше 283 100 доларів. Багато матеріалів не мали авторства, а якщо воно й було, то імена були раніше не відомими або фальшивими.

Опубліковані статті були частиною плану «Компанії» для впливу на громадську думку Аргентини та інших країн Південної Америки. У випадку Аргентини, окрім критики та дискредитації президента і його уряду за допомогою поєднання правдивих і фейкових новин, кампанія підштовхувала до внутрішніх розколів у керівній коаліції, підтримувала опозиції та стимулювала конфлікти із сусідніми країнами, зокрема з Чилі.

За даними розслідування, за кожну статтю платили від 350 до 3100 доларів, водночас середня зарплата місцевого журналіста становить близько 700 доларів.

Ця медійна кампанія почалася через кілька місяців після приходу Мілея до влади у грудні 2023 року. Тоді той відкрито показував свою прихильність до президента України Володимира Зеленського, який був присутній на його інавгурації.

Коли ж після повернення Дональда Трампа в Білий дім у січні 2025-го США дистанціювалися від України, Аргентина зробила так само. Тому російська дезінформаційна кампанія втратила головну мету і припинилась.

На тлі розслідування Секретаріат державної розвідки (SIDE) заявив, що знав про цю російську операцію ще рік тому, а в жовтні 2025-го передав матеріали до суду.

«Розслідування дало змогу встановити організацію під назвою “Компанія”, що складається з російських громадян, які проживають у країні, мають місцеві контакти та зовнішнє фінансування», — йдеться в заяві розвідки, де також згадують, що Аргентина стала об’єктом інтересу іноземних держав через своє «політичне лідерство», стратегічні природні ресурси та географічне положення.

Сам Мілей також відреагував на розслідування: «Шпигунська діяльність, яка стала відомою, має інституційну серйозність, що рідко траплялася в історії. “Журналісти” та “медіа”, пов’язані з цим, — лише ВЕРХІВКА АЙСБЕРГА значно масштабнішого явища. Ми підемо до кінця, щоб ідентифікувати всіх прямих і непрямих учасників цієї мережі незаконного шпигунства».

Тим часом у російському посольстві в Аргентині звинувачення відкинули, заявивши, що вони не мають доказів і є «штучно роздутою» історією.

«Ми шкодуємо, що ідеологічні позиції знову беруть гору над здоровим глуздом, а бажання ускладнити двосторонні відносини переважає над прагненням їх розвивати», — написали там.

Джерело: hromadske.ua

