В Аргентині знайшли нацистські матеріали

Вони можуть допомогти зрозуміти фінансові схеми та міжнародні звʼязки нацистів

У підвалі Верховного суду Аргентини співробітники під час прибирання знайшли 83 ящики з документами нацистської Німеччини.

«Відкривши одну з коробок, ми виявили матеріал, призначений для закріплення та поширення ідеології Адольфа Гітлера в Аргентині під час [Другої світової війни]», — сказали вони.

Матеріали привезли до Аргентини у червні 1941 року з Токіо. У паперах вказали, що це «особисті речі», але митники насторожилися — посилка була дуже велика. Вони навмання відкрили п’ять мішків і знайшли всередині нацистську пропаганду: листівки, фото та інші матеріали.

Після цього мішки передали до Верховного суду. Німецьке посольство в Аргентині хотіло, щоб їх повернули до Токіо, але суддя вирішив — усе залишиться в країні. До 1944 року з цим нічого не робили, а потім Аргентина припинила відносини з нацистською Німеччиною і мішки просто забули в підвалі суду.

Джерело: https://t.me/babel/68022

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