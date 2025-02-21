В армії рф сталася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами

Серед військових армії рф стались випадки вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами. За операцією стоять фахівці ГУР МО.

Про це Суспільному повідомило джерела в спецслужбах.

За словами джерел, всередині окулярів, які передали пілотам FPV російські волонтери, була вмонтована вибухівка. За словами причетних до операції, для виконання завдання було придбано велику партію FPV окулярів для пілотів ЗС рф.

Фахівці української розвідки додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву. Після цього, у координації з ГУР, російські волонтери безоплатно, у вигляді благодійної допомоги, відправили ці окуляри до підрозділів БПЛА армії рф, уточнює джерело.

"Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів не тільки в Українських Карпатах, а і в російському Сибіру", — зазначають джерела у спецслужбах.

Джерело: suspilne.media

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