Сегодня 10:00
В Австралії підлітки обходять заборону соцмереж за допомогою VPN

Про це повідомила комісарка з електронної безпеки Джулі Інман Ґрант, пише (https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-11/australian-teens-are-sneaking-onto-social-media-despite-ban) Bloomberg.

За її словами, діти обходять системи перевірки віку, щоб отримати доступ до заблокованих платформ.

Після запровадження закону було закрито близько 5 мільйонів акаунтів у популярних соцмережах, зокрема Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X та Snapchat.

Водночас месенджери та ігрові застосунки під обмеження не потрапили.

За словами Ґрант, зараз країна перебуває у «складному другому етапі» впровадження закону, і саме технологічні компанії мають забезпечити, щоб неповнолітні не могли користуватися платформами.

Нагадаємо, тема вікових обмежень для соцмереж набирає обертів у світі.

● Австралія першою запровадила (https://t.me/spravdi/48319) заборону соцмереж для дітей до 16 років;

● Законопроєкт, який забороняє доступ до соцмереж дітям до 15 років, підтримали (https://t.me/spravdi/52607) у Франції;

● Чеський уряд також розглядає (https://t.me/spravdi/52910) цю ініціативу;

● Обговорення заборони також планують (https://t.me/spravdi/51870) розпочати у Швейцарії.

Джерело: https://t.me/spravdi/53770

Читайте ещё:

Ексзаступника глави розвідки Німеччини (BND) намагалися зламати через Signal — Deutsche Welle
Сегодня 10:53    56
Чутливі дані державних ІТ-систем Швеції з’явилися у даркнеті: експерти говорять про серйозну кіберзагрозу
Сегодня 09:45    59
Мілітаризація дітей: «Зарниця 2.0» охопить 20 тисяч підлітків на ТОТ
Сегодня 08:14    79
ФБР розслідує шкідливе програмне забезпечення, що приховане в іграх
Сегодня 07:46    71
Из оккупации вернули еще 7 украинских детей: некоторых из них пытались мобилизовать в армию рф
15.03.2026 07:53    110
Фішингова розсилка електронних листів від імені БЕБ
12.03.2026 08:54    115
Центри обробки даних стають військовими цілями
11.03.2026 08:25    119
В Івано-Франківську через соцмережі намагалися завербувати школяра: дитина повідомила офіцера безпеки
11.03.2026 08:10    123
Марк Цукерберг купив маєток за 170 млн — що відомо про острів мільярдерів
11.03.2026 07:46    110
російські шпигуни використовували хакерський набір спецслужб США для атак на українські iPhone
11.03.2026 07:01    85
Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 