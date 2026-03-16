В Австралії підлітки обходять заборону соцмереж за допомогою VPN

Про це повідомила комісарка з електронної безпеки Джулі Інман Ґрант, пише (https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-11/australian-teens-are-sneaking-onto-social-media-despite-ban) Bloomberg.

За її словами, діти обходять системи перевірки віку, щоб отримати доступ до заблокованих платформ.

Після запровадження закону було закрито близько 5 мільйонів акаунтів у популярних соцмережах, зокрема Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X та Snapchat.

Водночас месенджери та ігрові застосунки під обмеження не потрапили.

За словами Ґрант, зараз країна перебуває у «складному другому етапі» впровадження закону, і саме технологічні компанії мають забезпечити, щоб неповнолітні не могли користуватися платформами.

Нагадаємо, тема вікових обмежень для соцмереж набирає обертів у світі.

● Австралія першою запровадила (https://t.me/spravdi/48319) заборону соцмереж для дітей до 16 років;

● Законопроєкт, який забороняє доступ до соцмереж дітям до 15 років, підтримали (https://t.me/spravdi/52607) у Франції;

● Чеський уряд також розглядає (https://t.me/spravdi/52910) цю ініціативу;

● Обговорення заборони також планують (https://t.me/spravdi/51870) розпочати у Швейцарії.

Джерело: https://t.me/spravdi/53770

