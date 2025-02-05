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В Беларуси захотели отказаться от выборов президента

В Беларуси захотели отказаться от выборов президента

По задумке ЦИКа, правящего 30 лет Лукашенко надо переизбирать не прямыми выборами как сейчас, а по китайской модели — через так называемое Всебеларусское народное собрание (ВНС). Мол, такая система «более честна» перед гражданами, избирателями: «Я не верю в либеральный демократизм. <...> Там [в Китае] партия сказала, что ответственна за судьбу страны, и она — направляющая сила», — говорит глава избиркома Игорь Карпенко.

ВНС, которое возглавляет сам Лукашенко, власти Беларуси называют современным «славянским вече» — из сплошь подконтрольных диктатору чиновников. В этом году Лукашенко переизбирался в седьмой раз, со скромными 86,82% голосов. В Европе его не признают законно избранным президентом страны.

Джерело: https://t.me/gulagru/74417

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