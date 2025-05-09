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В битві за Торецьк російські окупанти втратили 50000 військовослужбовців

В битві за Торецьк російські окупанти втратили 50000 військовослужбовців

З них до 40%, тобто, 20000, безповоротні втрати, - заявив командир 100-ої ОМБР Руслан Ткачук.

100-а бригада вже більше 10 місяців утримує позиції в місті Торецьк.

Битва за це місто стала найдовшою за всю історію війни з росією.

Вона ще не закінчилася, оборона Торецька триває, 100-а бригада та побратими з інших підрозділів контролюють приблизно 20% території міста.

Про деталі битви за Торецьк розповідає фільм, частина якого знята бійцями бригади серед руїн на передовій.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/73753

Новости портала «Весь Харьков»

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