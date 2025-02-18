“В часть как приехал, вообще не мылся?! Там уже ж..па, наверное коростами покрывается” - перехоплення ГУР

У черговому здобутому українськими розвідниками радіоперехопленні росіянка трохи здивована, що її чоловік, який служить в російській окупаційній армії і постійно щось копає, довго не мав контакту з водою.

“Баню, наверное, х..р привезут, да? И сколько вы уже без бани? В часть как приехал, вообще не мылся? Так Дима, уже и январь прошел практически! П..здец, вы там вонючки, наверное… Так и что, не чешетесь? Там уже жопа, наверное коростами покрывается. Офигеть, бл..дь”, ― припустила.

Також жінка смердючого московита поскаржилась на побори серед особового складу російської окупаційної армії ― її не влаштовує, що всіляке обладнання на війну проти України мусять купувати за свої рублі.

“Белый тоже как-то замахнулся! Генератор немаленько стоит. И плюс провода эти… Надо наверное пыл поумерить. Или то, что выплаты приходят, он сейчас думает, что все миллионеры? Просто с мамаш так собирать проблематично”, ― побідкалась.

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Джерело: gur.gov.ua

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