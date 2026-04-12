Сегодня 07:30
‼️В Генштабе сообщили, что оккупанты почти 470 раз нарушили «Пасхальное перемирие»

‼️В Генштабе сообщили, что оккупанты почти 470 раз нарушили «Пасхальное перемирие»

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о 469 случаях нарушений россиянами режима прекращения огня, несмотря на договоренности о «Пасхальном перемирии», которое началось 11 апреля с 16:00.

После 16:00 (до 22.00) российские оккупанты совершили 22 штурмовые действия, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе (Ланцет и Молния) и 275 ударов FPV-дронами

- говорится в сообщении.

Читайте ещё:

Сенатори-демократи закликають не продовжувати виняток із санкцій для нафти рф
Сегодня 08:30    3
Країни Балтії відкинули звинувачення рф у наданні Україні повітряного простору для ударів
Сегодня 08:22    18
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 квітня 2026 року від ДСНС
Сегодня 08:20    17
Медицина на ТОТ: «безкоштовно» означає «ніколи»
Сегодня 08:15    23
Донбас під заміну: як росія проводить демографічну інженерію на ТОТ
Сегодня 08:07    34
«Немає стелі»: як влада рф перетворила свій народ на банкомат для війни - СЗРУ
Сегодня 07:59    43
США та Іран не досягли угоди - Ді Венс
Сегодня 07:54    45
Знищення окупантів триває: працюють воїни «Альфа» СБУ
Сегодня 07:50    70
Эсминец США проходит с включенным трекером пролив, который, по версии медиа, «закрыт» и «никак нельзя его быстро открыть»
Сегодня 07:45    75
Кордон, якого «немає»: як ФСБ фільтрує мешканців Донбасу
Сегодня 07:42    65
