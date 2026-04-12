‼️В Генштабе сообщили, что оккупанты почти 470 раз нарушили «Пасхальное перемирие»

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о 469 случаях нарушений россиянами режима прекращения огня, несмотря на договоренности о «Пасхальном перемирии», которое началось 11 апреля с 16:00.

После 16:00 (до 22.00) российские оккупанты совершили 22 штурмовые действия, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе (Ланцет и Молния) и 275 ударов FPV-дронами

- говорится в сообщении.

