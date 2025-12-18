В Міненерго розповіли, скільки в середньому споживачів щодня не мають світла через обстріли рф

В Україні щодня в середньому 400 тис. споживачів залишаються без електропостачання через російські атаки.

Про це на брифінгу повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов, передає Укрінформ.

"Через постійні атаки росії в середньому щодня по Україні без світла залишаються близько 400 тис. споживачів - в основному, у прикордонних та прифронтових регіонах. Ця цифра змінюється щодня і залежить від інтенсивності ударів", - сказав Некрасов.

Зокрема, вночі росіяни знову атакували інфраструктуру на Дніпропетровщині. Станом на ранок енергетики заживили усіх знеструмлених споживачів.

На Одещині після атак 13 та 14 грудня ще близько 32 тис. споживачів залишаються без світла. Тривають аварійні роботи.

Некрасов зазначив, що ворог продовжує атакувати електростанції, а також об'єкти передачі й розподілу електроенергії, ускладнюючи процес відновлення.

Джерело: epravda.com.ua

