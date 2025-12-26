Надзвичайне
Сегодня 09:12
В Нидерландах из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат еще 100 тысяч кур

В Нидерландах подтвердилась вспышка птичьего гриппа на ферме кур-несушек, 100 тысяч птиц с нее придется уничтожить.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В Управлении по безопасности продовольствия и потребительских товаров сообщили, что птичий грипп подтвердился на ферме кур-несушек в муниципалитете Вёле провинции Лимбург, в результате чего принято решение об уничтожении всего поголовья – около 100 тысяч птиц.

Это уже второй случай за неделю в регионе – в минувшие выходные птичий грипп подтвердили на ферме индюков в другом селе, после чего поголовье уничтожили.

В радиусе 3 км вокруг фермы расположены еще 10 птицеводческих хозяйств, они в следующие две недели будут под усиленным наблюдением. В 10-километровой зоне действует запрет на транспортировку птиц.

Из-за эпидемии птичьего гриппа в Нидерландах с начала декабря запрещены выставки-ярмарки с птицами.

От эпидемии страдают птицеводы по всей Европе – случаи фиксируются также в Германии, Чехии и других странах. В случае выявления вспышки на зараженных фермах приходится уничтожать все поголовье. Ряд стран для сдерживания распространения болезни запретили выпускать домашнюю птицу на улицу.

● Во Франции недавно обнаружили редкую вспышку болезни коров, решение санслужбы об уничтожении всего стада вызвало противостояние с фермерами.

Джерело: eurointegration.com.ua

