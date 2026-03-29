В ночь на 28 марта РОВ осуществили концентрированный удар по Одессе и области

Противник осуществлял пуски с мыса Чауда, аэродрома Гвардейское и Приморск-Ахтарского. Первые фиксации пусков были в период с 19:00 по 20:00 вечера 27 марта. При этом разведывательная деятельность осуществлялась с 13:40, поначалу посредством Орлан-10, а затем прочими средствами, в том числе и одиночными пусками Shahed-136.

В ходе массированного налёта на Одессу и область пострадали гражданские объекты, среди которых Роддом №5. Примечательно то, что буквально накануне в Ивано-Франковске под удар российских дронов-камикадзе так же попал роддом.

Совпадение таких точечных ударов с разницей в сотни километров между городами и буквально несколькими сутками паузы между налётами? Не думаю, что это совпадение. Были выбраны болезненные в общественном смысле объекты, для культивации террора.

Два концентрированных удара и в ходе обоих оба по роддомам?

российская пропаганда такие удары сразу же оправдывает тем, что это, якобы, работа ПВО и дроны сбили над домами или объектами, на которые они упали и повлекли за собой разрушения. Но в данном, конкретном случае эта манипуляция не работает от слова совсем, поскольку сначала удар по Ивано-Франковску, потом по Одессе и одного и того же значения социально-медицинские объекты.

В то время как Украина наносит удары по предприятиям ВПК россии, Воткинскому заводу, “Кремний Эл”, НПЗ, системам ПВО, базам накопления дронов, Выборгскому судостроительному заводу, противник начинает бить по родильным домам.

Продолжался налёт до 08:40. И сейчас, когда я пишу, и буду публиковать этот материал, угроза в городе сохраняется, в виду одиночных налётов в дневное время суток. Тактика, которую мы видели и ранее, массированный налёт в ночное время и одиночное нервирование на протяжении дня.

Противник продолжает системный террор гражданского населения Украины. Его основная задача сейчас это запугивание и масштабирование панических настроений. Другой целесообразности таких ударов я не вижу.

Отдельно обращу внимание, на то, что, не смотря на разрушения и жертвы по результату налёта прошлой ночи, ВС ВСУ отработали максимально эффективно и даже на пределе своих возможностей, порою даже выходя за их границы.

Это был один из самых интенсивных налётов на Одессу и область за последние месяцы и негативный эффект от него свелись к минимуму, по сравнению с тем, какие бы могли быть действительные последствия, с учётом количества применённых россией средств террора.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/26917

Новости портала «Весь Харьков»