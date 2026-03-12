Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:20
Просмотров: 72

В одному з Харківських ліцеїв відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику

В одному з Харківських ліцеїв відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику

У Харківському ліцеї №93 (Новобаварський район) відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику України Артему Кучерявенку.

Про це повідомляє міськрада.

У церемонії взяли участь представники районної адміністрації, рідні та друзі героя, побратими, педагоги й місцеві мешканці.

З перших днів повномасштабного вторгнення рф Артем Кучерявенко як волонтер організовував збори для підтримки захисників України, а з 2024 року став до лав 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Разом із побратимами він брав участь у визволенні та обороні населених пунктів Луганської області. Загинув 3 квітня 2025 року. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 