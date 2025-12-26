Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:54
Просмотров: 52

В окупованому Криму відключення та штучне уповільнення мобільного інтернету перестають бути «тимчасовими заходами»

В окупованому Криму відключення та штучне уповільнення мобільного інтернету перестають бути «тимчасовими заходами»

Гауляйтер Аксьонов прямо заявив, що обмеження діятимуть і надалі — нібито з міркувань безпеки. Фактично це означає закріплення цифрової ізоляції як норми.

За даними ЦНС, реальна мета — не безпека, а контроль. Інтернет розглядають як загрозу через можливість фіксації подій, самоорганізації людей і доступу до альтернативної інформації. Тому відключення планують застосовувати в «чутливі моменти» — під час обстрілів, криз або зростання невдоволення.

Наслідки вже відчутні: проблеми з екстреними службами, фінансовими сервісами, медициною та доступом до новин. Інтернет на ТОТ дедалі більше перетворюється з базової потреби на інструмент тиску.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8063

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українці зможуть отримати статус інвалідності через війну, незалежно від місця отримання травми – уряд
Сегодня 09:41    20
На Рівненщині чоловік з ломом напав на військового ТЦК: постраждалий у лікарні з важкими травмами
Сегодня 09:30    42
кремль штовхає молодь до ПТУ через катастрофічний дефіцит робочих рук
Сегодня 09:20    28
Європа не готова до війни з росією, яка може початися у найближчі роки – CNN
Сегодня 09:03    54
Харківщина 26 грудня
Сегодня 08:48    63
До Різдва — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України
Сегодня 08:46    70
30 тис. дол. США за забудову в Луцьку: застосовано запобіжний захід до депутата облради
Сегодня 08:39    55
російська пропаганда поширює фейк від імені ISW, буцімто лише 30% ядерних сил Франції «придатні до використання»
Сегодня 08:33    59
росія знову намагається перекласти відповідальність за загрози ядерній безпеці на Україну
Сегодня 08:11    90
Оперативна інформація станом на 08.00 26.12.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:06    95
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 