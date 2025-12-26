В окупованому Криму відключення та штучне уповільнення мобільного інтернету перестають бути «тимчасовими заходами»

Гауляйтер Аксьонов прямо заявив, що обмеження діятимуть і надалі — нібито з міркувань безпеки. Фактично це означає закріплення цифрової ізоляції як норми.

За даними ЦНС, реальна мета — не безпека, а контроль. Інтернет розглядають як загрозу через можливість фіксації подій, самоорганізації людей і доступу до альтернативної інформації. Тому відключення планують застосовувати в «чутливі моменти» — під час обстрілів, криз або зростання невдоволення.

Наслідки вже відчутні: проблеми з екстреними службами, фінансовими сервісами, медициною та доступом до новин. Інтернет на ТОТ дедалі більше перетворюється з базової потреби на інструмент тиску.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8063

