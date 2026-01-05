Надзвичайне
Сегодня 10:19
Просмотров: 73

В окупованому Маріуполі тарифи на воду та опалення зросли в рази

Окупаційна влада так званої "днр" анонсувала нові тарифи за комунальні послуги.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Загарбники пояснюють свої дії підвищенням ставки ПДВ у росії з 20% до 22%, яке, за їхніми словами, спричинило зростання тарифів на ЖКГ на 1,7%.

Як зазначили в міськраді, найбільше б'є по людях плата за воду. Тариф зростає майже на +97% порівняно з 1 січня 2025 року: було ~21,20 ₽/м³, стало 41,84 ₽/м³ (+20,64 ₽).

"І це при тому, що у Маріуполі гостра нестача води. Вона подається лише кілька годин раз на два дні", – йдеться в повідомленні.

При цьому, маріупольці повідомляють, що багато будинків знаходяться без води тижнями. Люди вдаються до радикальних методів – зливу води з труб опалення, у результаті чого квартири залишаються без тепла.

Водночас підвищення на опалення становить близько +292%: було ~12,51 ₽/м²/міс, стало 49,08 ₽/м²/міс (+36,57 ₽).

При цьому, в окупації регулярно виходять з ладу котельні, на ремонт яких окупанти коштів не знаходять. Крім того, жителі неодноразово скаржилися на регулярні пориви тепломереж, які також не замінюються, зазначають в міськраді.

Окупанти заявляють, що це лише частина значно масштабнішого підвищення.

"Це подається як елемент "стратегії поступового приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня". Насправді – спроба перекласти фінансовий тягар економічних складнощів в рф на українське населення на захоплених територіях", – наголошує міськрада.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

