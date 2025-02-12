В СМИ попал доклад Мишустина о потере влияние рф на ближнее зарубежье

Financial Times (https://www.ft.com/content/2bb87769-805a-4270-bab2-2382e0b84cec) получили доступ к внутреннему докладу кремля о геополитической роли россии в среднеазиатском регионе, который Мишустин представил в апреле 2024 узкому кругу лиц.

Здесь не то чтобы что-то сенсационное, просто интересно, что москва сама признаёт, как постепенно теряет своё влияние на ближнее зарубежье.

При этом москва всё равно стремится к доминации в регионе, несмотря на все сложности, вызванные войной против Украины.

Кратко, несколько пунктов.

▪️россия стремится к тому, чтобы восстановить свой доступ к глобальной торговле, став центром Евразийского блока, который смог бы конкурировать с США, ЕС и Китаем за сферы экономического влияния и "пережить" любые переговоры с Западом насчёт будущего Украины.

▪️россия рассчитывает на связи с Глобальным югом в плане обмена ресурсами, развития финансовых и транспортных связей, объединившись под общим мировоззрением, где, цитата, "мы будем писать правила для нового мира и проводить нашу собственную санкционную политику".

▪️При этом россия признаёт, что санкции мешают ей затащить бывшие страны СНГ ближе в свою орбиту, а также выстроить экономические отношения с Глобальным югом. В частности, некоторые санкции привели к расколу между москвой и её ближайшими торговыми партнёрами.

▪️Западу частично удаётся заставлять среднеазиатские страны соблюдать санкции методом "кнута и пряника", предлагая им доступ к глобальным рынкам, транспортным коридорам и цепочкам поставок в обход москвы.

▪️Некоторые союзники россии используют санкции для собственной выгоды - они принимают у себя российский бизнес и производство, прибирают к рукам экспортно-импортные потоки и повышают комиссии в качестве компенсации за риски, которые они несут в связи с обходом санкций.

▪️россия признаёт, что ей придётся играть вдолгую, чтобы удержать азиатские страны под своим влиянием. россия понимает, что даже её гипотетическая победа в войне с Украиной не снимет с неё санкционное давление. "Близкие отношения с такой страной [как россия] будут источником проблем", - говорится в докладе.

▪️Азиатские страны пользуются моментом, чтобы интегрироваться в такие блоки, как ОТГ (Объединение тюркских государств). Они меняют своё мировоззрение, подстраивают свои стандартны образования под западные, продвигают английский язык в школах вместо русского, а также отправляют свои элиты учиться на Запад.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17166

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