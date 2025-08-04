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В США поданы иски против UNRWA: «Поддерживала террор вместо продвижения мира»

В США поданы иски против UNRWA: «Поддерживала террор вместо продвижения мира»

Американские граждане, пострадавшие от нападений ХАМАСа и Хизбаллы, и их родственники подали в суд на Агентство ООН по палестинским беженцем (UNRWA), обвиняя их в помощи террористическим организациям.

Газета New York Times сообщает, что в четверг они подали иск в Федеральный суд округа Колумбия, опираясь на апрельское решение департамента юстиции о подсудности агентства ООН.

Авторы иска обвиняют UNRWA в оказании материальной помощи ХАМАСу и Хизбалле в нарушение международных законов. «Вместо того, чтобы миру и сосуществованию палестинцев и израильтян, эта организация поощряла антиизраильские и антисемитские настроения среди палестинцев через систему образования и работников всех своих подразделений. В определенной степени она несет ответственность за теракты ХАМАСа в Газе и Хизбаллы в Ливане»М, – сказано в иске.

Адвокаты UNRWA ссылались на юридический иммунитет, которым пользовалось агентство ООН. Администрация Байдена поддерживало эту позицию, но после прихода Трампа в Белый дом департамент юстиции пересмотрел отношение правительства США к UNRWA. Это открыло путь не только к искам против UNRWA, но и к введению санкций США против нее.

Еще один иск был подан в Нью-Йорке семьями пострадавших в результате нападения 7-го октября.

В Израиле деятельность этого агентства ООН была признана незаконной и было доказано участие по меньшей мере 9 работников UNRWA в нападении ХАМАСа на Израиль, а также использование террористами всех инфраструктур этой организации.

Джерело: nigroll.com

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