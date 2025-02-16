В Івано-Франківську простилися з актором із Харкова, який загинув на Покровському напрямку

У боях за Україну загинув харківський актор, художник та музикант Антон Романченко. Поховали захисника в Івано-Франківську, де проживає його родина.

Про це повідомили в театрі «Публіцист».

«У січні відбувся великий обмін тілами між Україною та рф. Під час цього обміну, серед інших загиблих українських героїв, рідні нарешті отримали тіло Антона Романченко, який загинув восени 2023 року, за уточненими даними – на Покровському напрямку», – розповіли в театрі.

Антон був художником, актором, музикантом, батьком прекрасного хлопчика і важливою частиною нашої родини Публіциста та всього мистецького Харкова.

У захисника залишився син.

Агентство Телевидения Новости