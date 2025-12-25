В Україні діє майже 8 тисяч церков московського патріархату: лише 18 заявляють про це відкрито
В Україні досі залишається майже 8 тисяч релігійних установ Української православної церкви московського патріархату. Найбільше – на Донеччині, Дніпропетровщині та Вінниччині.
За час повномасштабної війни менш ніж тисяча релігійних громад перейшли до Православної церкви України, повідомляє "Опендатабот".
Станом на початок 2022 року в Україні діяли 8782 церкви УПЦ МП, зараз – 7826.
Найбільше їх залишається на:
● Донеччині – 625;
● Дніпропетровщині – 522;
● Вінниччині – 495;
● Закарпатті – 487;
● Хмельниччині – 428.
Найменше церков УПЦ МП на Львівщині (6) та Івано-Франківщині (8).
Кількість церков УПЦ МП за областями
Опендатабот
Наразі лише 18 релігійних установ із майже 8 тисяч відкрито показують свої зв'язки.
Ще 39 громад у держреєстрі позначені як ті, що не вказали свою приналежність до МП. Усі вони зосереджені в Чернівецькій області.
22 релігійні громади, які приховували чи не декларували зв'язки з МП, припинили діяльність або перебувають у процесі припинення за власним бажанням.
За майже чотири роки великої війни лише 934 релігійні громади офіційно перейшли до ПЦУ. А загалом церкві підпорядковуються близько 9 тисяч.
Найчастіше до української церкви навертались на:
● Хмельниччині – 205;
● Київщині – 196;
● Вінниччині – 105.
Пік переходів припав на 2023 рік – тоді змінили підпорядкування 386 громад. У 2024-му таких було 191, а у 2025-му – 157.
Статистика церков УПЦ МП
Опендатабот
Перехід церкви з однієї митрополії до іншої займає тривалий час, тому дані в Єдиному державному реєстрі можуть різнитися від інформації "на місцях" та у ПЦУ.
Так, за даними протоієрея і представника пресслужби ПЦУ Михайла Омельяна, за час повномасштабної війни близько 2 тисяч громад УПЦ МП добровільно доєдналися до їхньої церкви.
Нагадаємо, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті визнала УПЦ МП афілійованою з російською православною церквою та подала до суду позов з вимогою припинити її діяльність.
