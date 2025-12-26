В Україні застосовуються аварійні відключення

Через російські атаки на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомляє Укренерго.

Через російські атаки на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання. У більшості областей застосовуються графіки відключення світла.

«Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих областях наразі застосовані аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень у цих регіонах наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости