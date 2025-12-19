В Україну повернули 1 003 тіла загиблих: за твердженням рф, це військовослужбовці

Понад тисячу тіл загиблих військових повернули в Україну.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям», – розказали у Координаційному штабі.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

«Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», – йдеться у повідомленні.

