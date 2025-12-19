Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:29
Просмотров: 112

В Україну повернули 1 003 тіла загиблих: за твердженням рф, це військовослужбовці

В Україну повернули 1 003 тіла загиблих: за твердженням рф, це військовослужбовці

Понад тисячу тіл загиблих військових повернули в Україну.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям», – розказали у Координаційному штабі.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

«Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 