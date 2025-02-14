В Україну повернули тіла 757 загиблих захисників

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих Захисників.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених “на щиті” оборонців полеглі з:

Курахівського напрямку;Покровського напрямку;⁠Бахмутського напрямку;Вугледарського напрямку;Луганського напрямку;Запорізького напрямку;з моргів на території рф.

Особовий склад Збройних Сил України здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости