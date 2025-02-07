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ВАКС дозволив націоналізувати готель AmstelSki в Буковелі ексохоронця Януковича

ВАКС дозволив націоналізувати готель AmstelSki в Буковелі ексохоронця Януковича

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до В’ячеслава Заневського про стягнення в дохід держави його активів. Зокрема, готель AmstelSki у Буковелі.

Про це йдеться на сайті Мін'юсту.

У дохід держави стягнуто також: 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири, 4 паркувальних місця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї, грошові кошти у розмірі 300 000 грн.

Мін'юст повідомляє, що Заневський – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича, власник 100% корпоративних прав ТОВ "АМСТЕЛ СКІ", яким здійснюється управління готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.

За інформацією відомства, після початку повномасштабного вторгнення Заневський організовував безпекові заходи при будівництві об'єктів, які мають стратегічне значення для рф, зокрема, при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі.

Окрім того, Заневський безпосередньо допомагав російським військовим виявляти військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотів України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо:

У серпні 2024 року Мін'юст подав санкційний позов до ВАКС проти В'ячеслава Заневського – колишнього охоронця Януковича та власника ТОВ "Амстел-Скі", що управляє готелем AmstelSki у Буковелі.

Джерело: epravda.com.ua

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