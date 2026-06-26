ВАКС визнав необґрунтованими активи родини ексначальника одного з відділів ГУ ДПС у Сумській області

24 червня 2026 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), якими фактично розпоряджається родина вже колишнього начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Сумській області Артема Снєжка.

Йдеться про:

● автомобіль "Lexus RX 350" вартістю 3,1 млн грн, який зареєстровано на дружину близького товариша посадовця, але яким фактично розпоряджається дружина посадовця;

● 4 об’єкти нерухомості (3 квартири та 1 паркомісце) загальною вартістю 3,9 млн грн, які юридично оформлені на матір дружини посадовця.

У 2023 році товариш посадовця придбав указаний автомобіль в автосалоні, зареєструвавши на своє ім’я. Проте слідством доведено, що з першого ж дня і надалі упродовж 2023–2024 років автівкою користувалась дружина посадової особи.

Аналіз доходів і видатків посадовця та його сім’ї підтвердив неможливість набуття транспортного засобу за рахунок законних джерел, а також неможливість придбання автомобіля родиною близького друга особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Чотири об’єкти нерухомості були придбані у 2020, 2021 та 2023 роках. Право власності одразу ж реєструвалося на матір дружини посадовця. Проте фінансовий моніторинг виявив, що її законних доходів також не вистачало для придбання цих активів.

Позов до суду заявлено на підставі матеріалів НАЗК, ДБР та доказів, самостійно одержаних прокурором САП.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/4045

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