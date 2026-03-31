Vampire «Сталевого кордону» перемолов ворожий мавік (ВІДЕО)

Розрахунки БпЛА бригади «Сталевий кордон» у складі Сил оборони України продовжують нищити противника, його позиції та техніку.

Зокрема за минулу добу на Північно-Слобожанському та Курському напрямках прикордонники атакували ворожі позиції важким дроном «Вампір», коли окупанти спробували застосувати хитрощі, намагаючись заплутати мотузку з мавіка у його гвинтах. Проте потужні мотори українського безпілотника миттєво перемололи ворожий апарат, і «Вампір» спокійно продовжив винищення окупантів.

Також бійцям вдалось знищити 4 позиції, 11 укриттів і 6 антен противника.

Контакти для зв'язку: контракт: +38 063 988 76 00, мобілізація: +38 063 988 74 69.

Джерело: dpsu.gov.ua

