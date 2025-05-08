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Вчера по россии был совершён самый массированный налёт украинских ударных дронов за весь период полномасштабного вторжения в Украину

Вчера по россии был совершён самый массированный налёт украинских ударных дронов за весь период полномасштабного вторжения в Украину

Ряд российских, так называемых, z-военкоров, в режиме у “страха глаза велики”, стали истерично вещать о том, что было задействовано 447 ударных дронов!

На самом деле это, количество было значительно меньшее, но озвучивать его я не стану. Тем не менее, это всё равно рекордный был показатель, что явно указывает на “успешность” плана путина по демилитаризации Украины, которая никогда ранее не совершала налётов на россию ударными дронами и даже не планировала этого, а теперь это становится будничным явлением.

Но, судя по тому, что мы можем сейчас наблюдать – это системная работа по военным объектам и объектам, связанным с ВПК россии, в период, когда регионы их размещения ослаблены отсутствием ПВО. Как известно, для защиты парада на 9 мая в москву и область было стянуто огромное количество средств ПВО и эшелонированное насыщение сейчас там максимальное. При этом стягивалось это всё “добро” с других регионов, которые и так были слабо прикрыты, а теперь…

Ради безопасности и пафоса путин оголил практически всю юго-западную, западную и северо-западную часть россии. Центр и дальний восток уже давно оголены, там и говорить не о чем. И, что делают СОУ в ответ на такую возможность? Начинают системную работу по вышеупомянутым объектам военного назначения.

Скажем так, великий гений и стратег, мастер многоходовочек, чтобы попетушится перед Ибрагимом Траоре, Абием Ахмедом Али или Бандрой Гунбой, оголили стратегического значения предприятия, арсеналы, аэродромы и прочие объекты, в режиме – бейте “не хочу”, сжигайте дотла, лишь бы на 9 мая всё прошло чинно – благородно.

Ну и прекрасно. Но, опять-таки, судя по налётам последних дней, эта была только разминка. Что в этом букете из цветочков станет ягодками, можно только предполагать. А ягодки будут.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/24319

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