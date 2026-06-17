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Від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 425 автівок

Від початку повномасштабної війни Укрпошта втратила 425 автівок

росіяни атакували автомобіль "Укрпошти" у Запоріжжі та знищили дві автівки у Нікополі, тож кількість транспортних засобів, які компанія втратила від початку повномасштабної війни сягнула 425 одиниць.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Ворог атакував нашу автівку на Запоріжжі. Завдяки професійним діям охоронця вдалося швидко надати першу медичну допомогу водію та повернути автівку в безпечне місце", – розповів Смілянський.

"Наразі водій перебуває в лікарні. Бажаємо йому швидкого одужання і чекаємо гарних новин від лікарів", – написав він у Телеграм.

Ще дві автівки ворог знищив сьогодні під час завантаження в Нікополі, але всі працівники перебували в укритті та не постраждали.

Рахунок автівок, втрачених "Укрпоштою" з лютого 2022 року, вже сягнув 425, повідомив керівник компанії.

"Попри все, команда "Укрпошти" продовжує роботу. Ми враховуємо будь-який досвід, у тому числі негативний, і вже готуємо додаткові заходи, щоб зменшити ризики подібних атак у майбутньому", – додав він.

Джерело: epravda.com.ua

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