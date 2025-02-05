Відбувся обмін полоненими. Повернули додому 150 захисників

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак:

"Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Дякуємо всім, хто працює і займається поверненням наших людей.

Задача Президента — повернути додому всіх" — заявив Єрмак.

Джерело: https://t.me/znua_live/188615

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