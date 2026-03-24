Вдень збито/подавлено 541 ворожий БПЛА

У вівторок 24 березня росія здійснює одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Адже удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника. Тож, враховуючи нічну атаку з 18.00 23 березня по 18.00 24 березня 2026 року (за умовну добу), ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів.

Зокрема, в період з 09.00 по 18.00 24 квітня, за попередніми даними, противник застосував 556 ударних БпЛА.

Велика кількість безпілотників залітали з півночі – Чернігівської та Сумської областей.

Географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни, від Хмельницького – до Львова.

На жаль, зафіксовано 15 влучань.

До відбиття повітряного нападу залучено усі можливі засоби протиповітряної оборони – пілотовану авіацію, зенітні дрони, РЕБ та наземне ППО.

За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 541 БпЛА противника.

Бойова робота триває!

Захисники українського неба роблять усе можливе, аби максимально ефективно відбивати повітряні атаки ворога.

Бережіть себе та своїх рідних!

Тримаймо небо!

Джерело: https://t.me/kpszsu/58685

Новости портала «Весь Харьков»