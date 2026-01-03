Надзвичайне
Відео на пів мільйона: деталі спецоперації ГУР із збереження життя командира РДК Дениса Капустіна

Для збереження життя командира “російського добровольчого корпусу” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель.

Для підтримки легенди створили відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий зафільмував “наслідки удару” – палаючу автівку.

Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам “замовлення” – пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР.

Збройна боротьба триває!

Джерело: gur.gov.ua

