Надзвичайне
Сегодня 08:59
Відключення світла: частина розважального контенту як інструмент дезінформації

В українському сегменті соцмереж зафіксовано нову дезінформаційну хвилю навколо теми відключень електроенергії, цього разу — у форматі розважального контенту, що маскують під органічне поширення.

● Масово публікуються гумористичні відео, меми та пісні, часто згенеровані за допомогою ШІ, які іронізують над відсутністю світла. Такий формат легко залучає аудиторію, швидко розлітається соцмережами й активно репоститься не лише ботами, а й реальними користувачами.

● Попри жартівливу подачу, цей контент просуває шкідливий наратив: відповідальність за відключення світла перекладається на українську владу, чиновників або обленерго. Таким чином фокус свідомо зміщується з головної причини енергетичних обмежень — системних ракетних і дронових атак росії по енергетичній інфраструктурі України.

● Важливу роль у цій інформаційній кампанії відіграє відомий пропагандист юрій лісовський (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12680). Його акаунти щонайменше 13 разів блокувалися в TikTok, однак він системно відновлює присутність на платформі. Нещодавно лісовський проводив спільний стрім з підсанкційним євгенієм мураєвим, що вказує на його включеність у проросійську інформаційну мережу, яка працює на підрив довіри до українських інституцій.

‼️ Використання гумору та музики стало однією з тактик інформаційних операцій ворога, що дозволяє знижувати критичне сприйняття та маскувати пропагандистські меседжі під «невинні жарти».

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16565

Новости портала «Весь Харьков»

