Відшкодовано понад 5,5 млн грн несплачених податків - БЕБ

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування понад 5,5 млн грн збитків, завданих державному бюджету внаслідок ухилення від сплати податків.

У ході слідства встановлено, що місцева жителька впродовж двох років здійснювала будівництво та продаж багатоквартирних житлових будинків у передмісті Луцька. За цей період вона загалом отримала понад 28 млн грн доходу, однак умисно не відобразила прибутки у річних деклараціях про майновий стан і доходи.

● У результаті таких дій до бюджету не надійшло понад 5,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

● Під час досудового розслідування детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Фігурантці повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданої шкоди.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8841

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