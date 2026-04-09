“Вечно пьяные, не работают”, — моральний розпад російської армії посилюється

Воєнна розвідка перехопила розмову окупантів, у якій відображено ставлення до служби серед різних етнічних груп у складі російських підрозділів.

“Кубань”, я “Жнец”, докладываю, чуть дальше нас, метров пятьсот, от вот сейчас где находится позиция “Бетон”, живут даги [дагестанці], вечно пьяные, не работают, они, по-моему, вообще, как, вот, рота сидит, тупит”, — скаржиться окупант.

Командири також побоюються представників інших народів, адже ті можуть підняти бунт або поскаржитися “нагору” — до своїх регіональних еліт.

У таких випадках керівники підрозділів ризикують отримати серйозні проблеми, а сам особовий склад часто не визнає їхнього авторитету.

❗ ГУР МО України нагадує: якщо військові зс рф не бажають гинути за москву, вихід є — здатися в полон. Для цього зв’яжіться із проєктом “Хочу жить” (https://t.me/kak_sdatsya_bot) через безпечний Telegram-бот.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/8160

