Венс звинувачує адміністрацію Байдена у приховуванні матеріалів про Епштейна

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив адміністрацію експрезидента Джо Байдена у відмові оприлюднити документи, пов’язані зі скандально відомим фінансистом Джеффрі Епштейном, – нібито через його зв’язки з політиками та бізнесменами з Демократичної партії.

Про це Венс заявив у неділю в інтерв’ю Fox News, передає Укрінформ.

«Ми знаємо, що Джеффрі Епштейн мав багато зв’язків з політиками та мільярдерами лівого спрямування… Мільярдери-демократи та політичні лідери-демократи постійно відвідували острів Епштейна. Хто знає, що вони там робили», – сказав віцепрезидент.

За його словами, демократи виявляють інтерес до справи Епштейна лише зараз, аби звинуватити президента Дональда Трампа.

«Я сміюся з демократів, які тепер, раптом, так зацікавилися матеріалами Епштейна. Протягом чотирьох років Джо Байден і демократи абсолютно нічого не зробили в цій справі», – вказав він.

Президент Трамп вимагає повної прозорості в цьому питанні, «і все ж чомусь демократи атакують його, а не адміністрацію Байдена», додав Венс.

Скандал навколо Епштейна спричинив у США гострі політичні суперечки. Трамп під час виборчої кампанії обіцяв розсекретити матеріали справи, однак зараз не робить цього.

Як повідомляв Укрінформ, генеральна прокурорка США Пем Бонді ще навесні поінформувала президента про те, що його ім’я фігурує в матеріалах справи покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Джерело: ukrinform.ua

