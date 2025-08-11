Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 57

Венс звинувачує адміністрацію Байдена у приховуванні матеріалів про Епштейна

Венс звинувачує адміністрацію Байдена у приховуванні матеріалів про Епштейна

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив адміністрацію експрезидента Джо Байдена у відмові оприлюднити документи, пов’язані зі скандально відомим фінансистом Джеффрі Епштейном, – нібито через його зв’язки з політиками та бізнесменами з Демократичної партії.

Про це Венс заявив у неділю в інтерв’ю Fox News, передає Укрінформ.

«Ми знаємо, що Джеффрі Епштейн мав багато зв’язків з політиками та мільярдерами лівого спрямування… Мільярдери-демократи та політичні лідери-демократи постійно відвідували острів Епштейна. Хто знає, що вони там робили», – сказав віцепрезидент.

За його словами, демократи виявляють інтерес до справи Епштейна лише зараз, аби звинуватити президента Дональда Трампа.

«Я сміюся з демократів, які тепер, раптом, так зацікавилися матеріалами Епштейна. Протягом чотирьох років Джо Байден і демократи абсолютно нічого не зробили в цій справі», – вказав він.

Президент Трамп вимагає повної прозорості в цьому питанні, «і все ж чомусь демократи атакують його, а не адміністрацію Байдена», додав Венс.

Скандал навколо Епштейна спричинив у США гострі політичні суперечки. Трамп під час виборчої кампанії обіцяв розсекретити матеріали справи, однак зараз не робить цього.

Як повідомляв Укрінформ, генеральна прокурорка США Пем Бонді ще навесні поінформувала президента про те, що його ім’я фігурує в матеріалах справи покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, трамп

Читайте ещё:

Трамп хоче виселити безпритульних з Вашингтона
Сегодня 08:41    56
До Єревана прилетіли американські літаки
Сегодня 08:03    71
Аляска-2025: сепаратная безнадега
Сегодня 07:45    87
Радник Трампа з питань криптовалют йде з посади
Сегодня 06:59    80
Китайські державні ЗМІ заявляють, що чипи Nvidia небезпечні для Китаю
Сегодня 06:17    118
"Україна має свободу вибору щодо власної долі"
Сегодня 06:17    116
Щодо перемовин Трампа та путіна на Алясці
Сегодня 06:09    161
Встреча на Аляске пока имеет тухлые прогнозы в репортажах всех агенств от FOX и до CNN
10.08.2025 09:22    176
Трамп знову дозволяє путіну маніпулювати собою - WP
10.08.2025 07:48    163
The New York Times снова бегут объяснять Трампу, почему не стоит делать то, что он собирается сделать
10.08.2025 07:38    114
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 