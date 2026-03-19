Різка зміна погоди на Добропільському, Покровському та Гуляйпільському відтинках, а також запланований противником старт весняно-літної кампанії, підштовхнули ворога до відновлення штурмових дій. Весінньо-літній хробачий наступ вважатимемо частково розкоркованим, — командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

«Передчас нулів на годиннику перші інфільтровані заздалегідь штурмові групи, що сиділи консервами, розпочали під мряку двіж та зустрілися з дронним backfire, — понад сотню з добрим хвостом тушок Птахи СБС уклали писком до ґрунту ще до опівночі.

Вдосвіта 17 березня ворог газнув накопиченою повіддаль піхотою, мотоциклами, бронею та й кіньми одночасно на доброму десятку ділянок.

Понад 500 з них (292 — «двісті» та 221 — «триста») були подзьобані Птахами СБС та розплатилися вибуттям з СВО санітарними чи безповоротними.

Але ж туман різної щільності нікуди не дівся і до тепер, тому ніч 18 березня затягнулася у часі, дещо з меншою компресією, але станом до 12:00 стала ціною безглуздя ще для 277 хробаків (141 — «двісті» та 136 — «триста»).

900 за півтори доби — це дещо нова відмітка. Честь, Джентльмени пташиної субкультури СБС. Суміжники-дронарі бригад теж жирно попрацювали.

А оборонці на землі були неперевершені — жодної ділянки за півтори доби на вищезгаданому відтинку противник не протис».

Джерело: https://t.me/znua_live/242298

