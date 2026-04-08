Наприкінці березня на нафтохімічному підприємстві «ніжнєкамськнєфтєхім» у татарстані спалахнула газова суміш, яка спричинила вибух із найвищим п'ятим рангом складності пожежі. Загинули щонайменше 12 осіб, 72 – отримали поранення, а міські служби зафіксували 120 звернень від мешканців сусідніх кварталів щодо пошкодження майна.

Офіційна версія одразу вказала на несправність обладнання, але ненадовго. Слідче управління СК по татарстану відкрило провадження за статтею про порушення вимог промислової безпеки: пошук ритуального винуватця на росії розпочався за усталеною схемою.

Між тим результати елементарного аналізу підтверджує саме початкову версію. «ніжнєкамськнєфтєхім» – один із найбільших світових виробників синтетичного каучуку – включений до закритого реєстру підприємств ВПК мінпромторгу рф. За підсумками 2025 року, попри катастрофічне падіння світових цін на полімери, ізопренові каучуки та кополімери ізопрену подешевшали на 43%, а прибуток підприємства скоротився на 40% – завод нарощував випуск: 3 млн тонн товарної продукції проти 2,6 млн тонн роком раніше, приріст на 15%. Природа цього нарощування очевидна: військове замовлення. Надмірна експлуатація морально застарілого обладнання, відсутність через санкції доступу до комплектувальних і технологій, а також традиційний для прокремлівських чиновників авральний стиль управління і стали справжніми причинами аварії.

татарстанський інцидент – не виняток, а закономірність. Глава мінпромторгу рф антон аліханов визнає: зношеність обладнання в обробній промисловості країни сягає 60%. У «флагманській» металургії цей показник перевищує 70%. В енергетиці – ще гірше: торік там зафіксовано понад 4 тисячі аварій, і лише кожна десята пов'язана з ударами ЗСУ, решта – наслідок зношеності інфраструктури на 80%. В ІТ-галузі вже розпочався масовий вихід із ладу серверного обладнання в центрах обробки даних, укомплектованих 10–15 років тому.

Поки кремль списує провали на людську недбалість і «недружні країни», його власна політика впритул наблизила росію до загальнодержавної техногенної катастрофи. І першими її жертвами стануть самі росіяни.

Джерело: szru.gov.ua

