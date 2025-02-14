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Вибухнули “валдаї” ― під москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси агресора

Вибухнули “валдаї” ― під москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси агресора

У ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території в/ч 52116 у місті долґопрудний під москвою стався сильних вибух.

Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси “валдай”, призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу ― перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора росії.

Військова частина, на якій вибухнули “валдаї”, відповідає за безпеку повітряного простору над москвою.

Джерело: gur.gov.ua

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