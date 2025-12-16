Надзвичайне
Видерли очі русскому “тріумфу” ― “Примари” ГУР в Криму вполювали дві дороговартісні РЛС окупантів

13 грудня 2025 року майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” в межах системної роботи на території окупованого Криму спалили дві ворожі дороговартісні радіолокаційні системи ― точних ударів завдали по російських РЛС 39Н6 “каста-2Е2” та 96Л6, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 “тріумф”.

Нова здобич “Примар” ГУР ― чергове свідчення сили української зброї та професіоналізму спецпризначенців воєнної розвідки, а також ― яскравий епізод методичної демілітаризації тимчасово окупованого Криму, зокрема від російських систем ППО.

Збройна боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

