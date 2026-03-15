Випадок на позиції прикордонників «Гарту»: «Це точно дрон? Може хтось термос загубив?» (ВІДЕО)

Усіляких історій під час роботи в бойових умовах вистачає. Одна з позицій артилеристів-прикордонників бригади «Гарт» на Південно-Слобожанському напрямку була атакована п’ятьма ворожими дронами.

З хлопців ніхто не постраждав – вони вчасно помітили небезпеку і сховалися в укриття. Але після повітряної атаки бійці оглянули позицію і виявили дрон, який не здетонував.

Залишати такий «подарунок» під ногами, звісно, не можна. Було прийнято рішення знешкодити ворожу боєприпас за допомогою стрілецької зброї.

Як хлопці це робили, і емоції після влучного пострілу – у ВІДЕО.

Джерело: dpsu.gov.ua

