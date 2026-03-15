Сегодня 09:23
Випадок на позиції прикордонників «Гарту»: «Це точно дрон? Може хтось термос загубив?» (ВІДЕО)

Випадок на позиції прикордонників «Гарту»: «Це точно дрон? Може хтось термос загубив?» (ВІДЕО)

Усіляких історій під час роботи в бойових умовах вистачає. Одна з позицій артилеристів-прикордонників бригади «Гарт» на Південно-Слобожанському напрямку була атакована п’ятьма ворожими дронами.

З хлопців ніхто не постраждав – вони вчасно помітили небезпеку і сховалися в укриття. Але після повітряної атаки бійці оглянули позицію і виявили дрон, який не здетонував.

Залишати такий «подарунок» під ногами, звісно, не можна. Було прийнято рішення знешкодити ворожу боєприпас за допомогою стрілецької зброї.

Як хлопці це робили, і емоції після влучного пострілу – у ВІДЕО.

Джерело: dpsu.gov.ua

Читайте ещё:

Гонконг став "тихою гаванню" для підсанкційних товарів – ЗМІ
Сегодня 10:50    59
У прикордонні Львівщини активізувалися дикі тварини (ВІДЕО)
Сегодня 10:37    61
путінська економіка: чверть століття дорожнечі
Сегодня 10:25    65
САП. Актуальні події 09 – 14 березня 2026 року
Сегодня 10:12    57
Українські інженери визначили на станціях у ЄС обладнання для України
Сегодня 09:59    64
Ворожа пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію проти України, використовуючи події на Близькому Сході для поширення російських наративів
Сегодня 09:47    71
Дешеві дрони — безцінний вплив: як Україна змінює правила ППО
Сегодня 09:34    83
Трамп назвав Зеленського «набагато складнішим» для переговорів, ніж путін
Сегодня 09:16    80
Третий месяц подряд на россии мобилизуют меньше людского ресурса, чем потери в зоне боевых действий в Украине
Сегодня 09:02    68
Світовий банк розширює проєкт з відновлення теплопостачання в Україні
Сегодня 08:57    81
