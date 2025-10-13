Виші на росії вербують молодь із ТОТ України

російський режим продовжує вербувати українську молодь з ТОТ. Цього разу Воронезький інститут закликає "абітурієнтів із нових регіонів" вступати нібито заради престижної освіти, а фактично — щоб служити в російській поліції.

кремль створює фабрику майбутніх карателів. Це люди, які завтра придушуватимуть спротив на окупованих землях, ловитимуть підлітків з проукраїнськими поглядами і охоронятимуть "русскій порядок".

▶ ️Будь-яка співпраця з окупаційними силовими структурами — це злочин проти України. Маєш інформацію про вербування або набори — надсилай у наш анонімний чат-бот (https://t.me/official_sprotyv_bot) і долучайся до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA).

