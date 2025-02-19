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19.02.2025 20:33
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Війська рф повторно атакували Купʼянськ: загинув чоловік, його дружина постраждала

Війська рф повторно атакували Купʼянськ: загинув чоловік, його дружина постраждала

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

О 18:00 російська армія знову обстріляла м. Купʼянськ. Під ворожим ударом – приватний житловий сектор. Загинув чоловік 59 років, його 60-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес.

Пошкоджено щонайменше 12 будинків, господарчі забудови, авто.

Попередньо встановлено, що обстріл вівся з РСЗВ.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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