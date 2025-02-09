Сегодня 09:05
Просмотров: 100
Військові КНДР, які воюють на боці рф у Курській області, зазнали рекордно тяжких втрат
За 2 місяці бойових дій загинуло близько 4 тисяч північнокорейських військових.
Видання Times назвало 2 основні причини цього:
▶ ️відверто застаріла тактика армії Кім Чен Ина;
▶ ️відсутність належної підтримки з боку російських вояк, які тільки "підставляли" північнокорейців та штовхали їх під прямий вогонь.
Раніше повідомлялось, що війська КНДР через втрати відвели з Курщини, проте 7 лютого, коли наші просунулись вглиб російської території, їх знову кинули у бій.
Джерело: https://t.me/Oll_Sharp/21420
Темы: війна, КНДР, могилізація, росія