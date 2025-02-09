Військові КНДР, які воюють на боці рф у Курській області, зазнали рекордно тяжких втрат

За 2 місяці бойових дій загинуло близько 4 тисяч північнокорейських військових.

Видання Times назвало 2 основні причини цього:

▶ ️відверто застаріла тактика армії Кім Чен Ина;

▶ ️відсутність належної підтримки з боку російських вояк, які тільки "підставляли" північнокорейців та штовхали їх під прямий вогонь.

Раніше повідомлялось, що війська КНДР через втрати відвели з Курщини, проте 7 лютого, коли наші просунулись вглиб російської території, їх знову кинули у бій.

Джерело: https://t.me/Oll_Sharp/21420

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