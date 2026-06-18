Військовий з Харківщини загинув під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку

Підтвердилася загибель захисника з Харківщини, який тривалий час вважався безвісти зниклим. Олександр Брусник поліг під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Олександр Брусник народився 7 березня 1987 року у Лозовій. Закінчив Лозівську загальноосвітню школу №4, а згодом Панютинське професійно-технічне училище №56, де здобув професію тракториста-машиніста широкого профілю з правом керування автотранспортом.

У травні 2025 року Олександр Брусник був призваний на військову службу до лав Збройних Сил України. Служив солдатом, стрільцем-помічником гранатометника 1-го штурмового відділення 2-го штурмового взводу 2-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону військової частини А0501 (92-га окрема штурмова бригада).

16 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новий Донбас Покровського району Донецької області Олександр Брусник загинув.

Тривалий час військовий вважався безвісти зниклим. У червні 2026 року родина отримала офіційну інформацію про його загибель. В Олександра Брусника залишилися батьки та сестра.

Агентство Телевидения Новости