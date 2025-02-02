Вкид Карлсона про «замах» на путіна викликав у держдумі сплеск «ядерної істерики»
Скандальний телеведучий Такер Карлсон заявив, що адміністрація Байдена і особисто ексдержсекретар Блінкен «робили усе можливе, щоб прискорити війну між США і рф в останні місяці своєї каденції і готували замах на путіна».
Спікер держдуми володін миттєво підхопив цю «новину» і став лякати «загрозою ядерної війни».
Насправді у «замах» Блінкена на путіна ніхто, крім самого володіна, не повірив.
- Часи такі, що бездоказовій інформації, від кого б вона не виходила, краще на слово не вірити, – сказав пєсков.
Так що театральна істерика володіна очікуваного ефекту не спричинила – ані політичного, ані навіть медійного.
Джерело: https://t.me/spravdi/44756