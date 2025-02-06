Вкрай малоймовірно, що кораблі, пов'язані з росією і Китаєм, "випадково" розірвали чотири підводні кабелі і трубопроводи в Балтійському морі за три місяці

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен:

З листопада комерційні танкери, що мають зв'язок з рф і Китаєм, розірвали чотири трубопроводи і кабелі в Балтійському морі, перетягнувши свої якорі по морському дну.

На Різдво танкер Eagle S, який базується у Дубаї, управляється Індією і ходить під прапором Островів Кука, перерізав силовий кабель Estlink 2 між Естонією і Фінляндією.

У відповідь Фінляндія взяла судно на абордаж і конфіскувала його, але власники судна звинуватили Гельсінкі в незаконному захопленні.

У листопаді китайське судно Yi Peng 3 нібито перерізало два волоконно-оптичних кабелі, BCS East-West Interlink і C-Lion1, перетягнувши свій якір на 100 миль. Китай заявив, що "випадково" розірвав трубопровід Balticconnector у 2023 році.

У січні телекомунікаційний кабель між Швецією і Латвією був розірваний вантажним судном Vezhen, що належить болгарській компанії. Шведські слідчі дійшли висновку, що кабель був перерізаний випадково.

В інтерв'ю The Times під час візиту до Лондона Валтонен сказала, що «вкрай малоймовірно», що всі чотири інциденти були випадковими, хоча вона визнала, що тіньовий флот є «досить новим явищем».

Фінські слідчі намагаються встановити, чи була лінія електропередач Estlink2 навмисно зруйнована. Але Валтонен припустила, що росія винна в будь-якому випадку, оскільки вона експортує нафту, використовуючи непридатні для мореплавства танкери, укомплектовані непідготовленими моряками, щоб обійти санкції.

«Ми, фіни, рідко в щось віримо. Ми любимо розслідувати і працювати на основі фактів. У всіх цих справах ми все ще перебуваємо на стадії розслідування, особливо в тих, де Фінляндія має безпосереднє відношення. Тому ми не можемо робити жодних висновків до цього.

Але безсумнівно те, що тіньовий флот росії становить значну загрозу ... якщо ви плаваєте на іржавих суднах, можливо, з персоналом, який не має достатнього досвіду, ви можете зіткнутися з неприємностями.

Ми повинні тримати тіньовий флот під контролем, незалежно від того, чи є ці збитки навмисними чи ні», — сказала Валтонен.

Очільниця МЗС заявила, що Фінляндія дотримуватиметься міжнародного права, яке забороняє країнам захоплювати судна в міжнародних водах, але попередила росію, що вона також отримує вигоду від свободи судноплавства через такі вузькі місця, як Ла-Манш і Скагеррак, і припустила, що загроза свободі судноплавства може мати зворотні наслідки.

«Для таких країн, як Фінляндія, все має відбуватися в рамках міжнародного права. Це так само стосується наших партнерів і союзників. Але я хотіла б підкреслити, що і для росії свобода судноплавства є надзвичайно важливою, і вони, ймовірно, не хотіли б більшої присутності НАТО в Балтійському морі», — сказала вона.

Джерело: https://t.me/znua_live/188575

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