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Віктор Орбан знайшов нового ворога — і це українці

Віктор Орбан знайшов нового ворога — і це українці

Щоб зберегти владу, Віктор Орбан знайшов нового ворога — і це українці: наші спецслужби керують опозицією і ми скоро відберемо в угорців робочі місця. Ось як нам (й Орбану) це вдалося.

В Угорщині розгорнулась масштабна антиукраїнська кампанія: влада звинувачує українців у шпигунстві, злочинності, намірах відібрати роботу в угорських фермерів і дотації у всієї країни. Київ називають головною загрозою Будапешту, підступним ворогом, який навіть створив угорську опозицію.

Насправді це звична для Віктора Орбана передвиборча тактика ― згуртувати населення довкола зовнішнього ворога. Однак досі жодна з подібних кампаній, як-от проти Брюсселю чи Джорджа Сороса, не була такою інтенсивною. Це тому, що Орбан за 15 років ще ніколи не був такий близький до втрати влади.

Джерело: https://t.me/babel/68859

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