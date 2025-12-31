Надзвичайне
Сегодня 10:53
Влада рф остаточно позбавила гауляйтерів окупованого Криму права реєструвати нерухомість

Ці повноваження передані федеральній структурі — роскадастру.

Ці повноваження передані федеральній структурі — роскадастру.

Відповідно до закону, який підписав російський диктатор володимир путін, майно і повноваження «місцевої влади» має перейти до федеральних органів до 31 грудня цього року. У федеральну власність переходять кадастрові справи, реєстри координат, усі документи щодо нерухомості, архіви тощо.

Попри те що повноваження «місцевої окупаційної адміністрації» щодо нерухомості в Криму були швидше номінальними, кремль все одно методично позбавляє місцевих будь-яких можливостей розпоряджатися активами півострова та ухвалювати самостійні рішення.

Попри задекларований федералізм, на практиці кремль позбавляє мешканців окупованих територій будь-яких прав. Рішення щодо всіх аспектів їхнього життя й усіх ресурсів окупованих територій ухвалюють тільки в москві.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16678

Новости портала «Весь Харьков»

