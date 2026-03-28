Сегодня 08:55
Влада Угорщини ініціювала справу проти опозиційного журналіста за шпигунство

Мін’юст Угорщини ініціював справу проти журналіста-розслідувача Саболча Пані за "шпигунство".

Як повідомляє Telex, про це заявив голова канцелярії Орбана Гергей Гуяш, пише "Європейська правда".

Гуяш оголосив, що проти журналіста-розслідувача Саболча Пані, який працює у проєктах Direkt36 i VSquare, подають скаргу через підозри у шпигунстві.

"Стало відомо, що Саболч Пані шпигував проти власної країни у співпраці з іноземною державою. Мін'юст отримав доручення від уряду підготувати експертний висновок з цього приводу та діяти на власний розсуд. Міністр юстиції поінформував уряд, що подасть заяву про вчинення злочину у цій справі за фактом шпигунства", – заявив Гуяш.

Нагадаємо, у понеділок проурядове видання Mandiner, що відоме через свою регулярну залученість до інформаційних атак на Україну та противників угорського прем’єра, опублікувало аудіозапис розмови одного з найвідоміших незалежних журналістів країни, Саболча Пані, з неназваною співрозмовницею. У цьому записі журналіст сказав, що він знає про прослуховування якоюсь іноземною спецслужбою міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, і згадав про одну з таких розмов.

Державна пропаганда на цьому ґрунті назвала Пані шпигуном і почала кампанію з його цькування.

Саболч Пані не став заперечувати автентичність цього запису, а натомість оприлюднив зміст розмови міністра Сійярто з главою МЗС рф лавровим, про яку згадував.

