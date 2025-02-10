Внаслідок атаки дронів сталася пожежа в селі Чугуївського району Харківщини: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

10 лютого 3:05 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, село Бугаївка. Внаслідок обстрілу БпЛА горіла покрівля господарчої споруди.

9 лютого 19:00 Богодухівський район Золочівська ТГ, село Лютівка, внаслідок влучання FPV дрону постраждав чоловік 32-річний чоловік — госпіталізований. 17:00 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 7 приватних житлових будинків та пошкоджено лінію електромережі. 17:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Уди, за межами, на відкритій території влучання 3 КАБ в землю.

15:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ, на автодорозі Чугуїв – Мілове. Падіння FPV-дрона на дорожнє покриття.

10:15 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» пошкоджено приватний житловий будинок.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Богуславка, Степова Новосілка, Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.

Агентство Телевидения Новости