Внаслідок авіаудару по Слатиному на Харківщині було пошкоджено 11 будинків
За оновленою інформацією, внаслідок сьогоднішнього авіаудару по Слатиному було пошкоджено 11 приватних будинків.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Окупанти скинули три керовані авіабомби (попередньо – КАБ-500) на селище близько 10:30. Два удари прийшлися по відкритій території, третій – на вулицю у район приватної забудови.
У цей час багато слатинчан були вдома і займались хатніми справами. Ніхто з них не постраждав.
«Місцеві волонтери разом з працівниками Дергачівського гуманітарного центру та старостою Євгеном Івахненком надали мешканцям пошкоджених будинків OSB-плити, брус, дошки, цвяхи та тенти для попереднього ремонту. Представники ДСНС та Нацполіції зафіксували наслідки російської атаки. Також найближчим часом на місце прибудуть фахівці міської комісії з єВідновлення», – зазначив Задоренко.
Окрім цього, у результаті обстрілу постраждали лінії електропередачі. Енергетики Дергачівського РЕМу вже займаються їх відновленням.