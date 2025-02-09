Внаслідок нічної атаки дронів постраждали Харківщина, Київщина, Сумщина та ще три області

У ніч на 9 лютого, починаючи з 19:30 8 лютого, противник атакував Україну 151 ударним БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 70 «шахедів» та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

74 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Два БпЛА ще перебувають в повітрі, бойова робота триває.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

Агентство Телевидения Новости